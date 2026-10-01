Felipe VI preside la apertura del XII Foro Parlamentario Iberoamericano en el Congreso

La sesión inaugural arrancará en el Congreso con las intervenciones de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Finalizará con la intervención de Felipe VI y, posteriormente, se celebrarán las conferencias del foro sobre algunos de los principales desafíos actuales para las democracias.

En ellas intervendrán expertos, catedráticos y parlamentarios y habrá una dedicada a las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado, impartida por el presidente de la Rada Suprema de Ucrania (Parlamento), Ruslan Stefanchuk.

También habrá sesiones de trabajo en el Senado sobre el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los congresos o las amenazas a la democracia derivadas de la fragmentación, polarización, desinformación y el populismo, entre otros coloquios.

El viernes, el foro se retomará en el Congreso con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo con las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación.

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Este Foro se desarrollará con carácter previo a la celebración en Madrid de la XXX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Comunidad Iberoamericana y contará con la representación al más alto nivel parlamentario de los 22 países iberoamericanos.