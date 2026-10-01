Filipinas despliega su mayor buque y aeronave para expulsar a barco chino de sus aguas

El suceso, el último de una serie de recientes tensiones entre ambos países, comenzó hoy hacia las 7:55 hora local (23:55 GMT del miércoles), cuando el patrullero BRP Teresa Magbanua se acercó al buque chino Jia Hai Ke 7 para intentar interrumpir sus actividades, mientras le exigía por radio que abandonara la zona, según la PCG.

El buque filipino, uno de los más modernos de la guardia costera del archipiélago, también fue apoyado por una aeronave del organismo, que sobrevoló la zona ante la negativa del barco chino, que maniobró repetidamente para esquivar a las autoridades, según relató el portavoz de la PCG, Jay Tarriela, en un comunicado.

De acuerdo con Manila, se trata de un buque de investigación chino, embarcaciones que han intensificado este año sus actividades frente a la costa este de Taiwán y en el disputado mar de China Meridional con misiones en las que recopilan datos básicos del medio marino, como los estratos sedimentarios o la topografía del fondo.

Según expertos militares, esta información podría resultar útil para futuras operaciones de guerra submarina y antisubmarina, mientras Pekín sostiene que estas campañas aportan una "base científica" para las investigaciones del gigante sobre aguas que considera propias.

El portavoz filipino mostró sus sospechas sobre el objetivo del barco chino, el cual dijo fue protegido por otro de la Guardia Costera de Pekín.

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"Que un buque gubernamental proteja a un supuesto buque de investigación privado que realiza investigación científica ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de otro país plantea serias preguntas sobre para quién trabaja realmente", señaló el portavoz.

Asimismo, Manila denunció maniobras sospechosas del buque, acusándolo de haber manipulado su Sistema de Identificación Automática (AIS) para ocultar su recorrido, y atribuyendo al barco una posible labor de recopilación de información alrededor de los corredores de cables submarinos del estrecho de Luzón.

El incidente se produce apenas un día después de que el Ejército chino realizara "patrullas de preparación para el combate" con cazas y bombarderos en torno al atolón de Scarborough, en disputa con Filipinas en el mar de China Meridional, para "reforzar el control" de sus aguas y espacio aéreo.

La disputa territorial entre Pekín y Manila se ha intensificado desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, quien ha estrechado su alianza militar con EE. UU. y ha adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio.