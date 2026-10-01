Flávio Bolsonaro cancela a última hora su asistencia al último debate electoral

"Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el TSE (Tribunal Superior Electoral). La prensa tiene que ser libre y las elecciones, limpias. En breve, más detalles", anunció el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro en sus redes sociales.

El aspirante del ultraderechista Partido Liberal (PL) había confirmado su asistencia a la cita, la segunda y última antes de la primera vuelta de las presidenciales del domingo.

Los dos últimos días, incluso, Bolsonaro los dedicó a grabaciones de propaganda y reuniones internas con su equipo para preparar el debate.

Por otro lado, Lula confirmó en la víspera que no iría al debate organizado por TV Globo, la cadena de televisión más popular e influyente del país, y dará una entrevista a un pódcast a la misma hora.

Durante la campaña, el mandatario progresista ha criticado reiteradamente el bajo nivel de sus adversarios en la carrera presidencial de este año.

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Sin Lula, los participantes iban a ser: Flávio Bolsonaro, el escritor de libros de autoayuda Augusto Cury, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema.

Además, un juez del Supremo autorizó incluir en el evento al agitador ultra Renan Santos, abanderado del partido Misión y a quien Globo no había invitado.

En este contexto, el hijo mayor de Jair Bolsonaro cambió de opinión y comunicó, dos horas antes del inicio del debate, su no comparecencia.

De esta forma, ni Lula ni Flávio, los dos grandes favoritos para ocupar el Palacio de Planalto a partir de 2027 y empatados técnicamente, según los más recientes sondeos, asistirán al debate.

En las últimas horas, una decisión judicial modificó un aspecto visual importante del debate, ya que TV Globo tenía pensado exhibir el atril vacío de Lula durante la transmisión.

Pero una jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra el proceso electoral en el país, prohibió a TV Globo mostrar el atril vacío del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), al alegar un "potencial desequilibrio" entre los candidatos y al resaltar el carácter "facultativo" de participar en ellos.

La decisión fue tomada con carácter de urgencia por la magistrada Estela Aranha, quien también impidió que los otros aspirantes a la Presidencia formulen preguntas dirigidas a la tribuna vacía de Lula.