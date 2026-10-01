Francia espera que la investigación aclare las "motivaciones" del incidente de Flydubai

"Una tragedia ha sido evitada por poco en un vuelo comercial entre Dubai y Tel Aviv", escribió el jefe de la diplomacia gala en un mensaje en sus redes sociales.

El ministro aseguró que "el coraje y la sangre fría del piloto y los pasajeros" tuvieron una "acción heroica" que "permitió salvar 180 vidas humanas".

"La investigación próxima debe permitir aclarar este incidente gravísimo y las motivaciones del asaltante", agregó.

Flydubai confirmó en un comunicado que se había producido "un altercado en la cabina de mando" del avión, pero pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se aclaren las causas del incidente, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la "acción heroica" de un pasajero "evitó otro 11-S".

El vuelo FZ1073 de Flydubai cubría la ruta Dubái-Tel Aviv y, mientras sobrevolaba la frontera entre Jordania y Arabia Saudí, viró y perdió altura bruscamente. La aeronave aterrizó de emergencia en la ciudad saudí de Tabuk.

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Mientras que el Gobierno israelí habla de un "atentado" terrorista, Emiratos Árabes Unidos (EAU) se ha limitado a describir lo ocurrido como un "incidente de seguridad", a través de su Autoridad General de Aviación Civil, y ha asegurado que continúa investigando.