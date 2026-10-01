Francia presenta un presupuesto austero que levanta ampollas entre la oposición

Considerado "de urgencia" para el ministro de Economía, Roland Lescure, frente a la difícil situación internacional y la pérdida de crédito de la economía francesa, obligada a pagar los intereses más altos por su deuda en 24 años, el proyecto adoptado en Consejo de Ministros ha sido objeto de las críticas de la oposición.

Un contratiempo para el Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que no cuenta con una mayoría en las cámaras y que ya estuvo en el disparadero a la hora de adoptar las cuentas de 2026.

Entonces fue el Partido Socialista el que con sus 60 diputados y a costa de romper la alianza de izquierdas con la que había acudido a las urnas, salvó al primer ministro, cobrándose la reforma de las pensiones que con mucho esfuerzo había sacado adelante el presidente francés, Emmanuel Macron, en 2023 con un enorme coste político.

A partir del próximo día 13 llegará a la Asamblea Nacional el último presupuesto del actual inquilino del Elíseo, que no podrá optar a un tercer mandato, donde afronta una situación más incierta, con unas reñidas elecciones por delante.

El Gobierno se lanzó en tromba para justificar las cuentas, que contienen 43.000 millones de euros de recortes, la bajada de algunas desgravaciones, la congelación de salarios de funcionarios y algunos pensionistas e incrementos fiscales para otros.

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"Una provocación", aseguró el Partido Socialista, que presentó un presupuesto paralelo, un compendio de medidas fiscales, con un incremento del salario mínimo hasta los 1.700 euros y la introducción de nuevos impuestos a las grandes fortunas, como la llamada 'tasa Zucman' que ya trataron de introducir en 2026.

Tampoco le mostraron su respaldo comunistas y ecologistas, que amenazaron con una moción de censura si el proyecto no es profundamente enmendado, al igual que hizo la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Menos tajante se mostró la extrema derecha de Marine Le Pen, que lidera las encuestas en la carrera por el Elíseo y que se felicitó de que, como anunció el Ejecutivo, el presupuesto sea reversible, lo que le permitiría dar un golpe de timón si llega al poder.

Eso abre la puerta a un posible apoyo a las cuentas, aunque sus portavoces fueron muy críticos con las mismas, al considerar que imponen los recortes a los franceses sin frenar el tren de vida de la administración del Estado.

Idénticas críticas de la derecha tradicional, que sin embargo parece más proclive a apoyar el proyecto en nombre de la estabilidad que necesita Francia para no incrementar la factura que se deriva de su deuda pública.

El presupuesto tampoco tuvo el visto bueno de la Alto Consejo de Finanzas Públicas, organismo consultivo independiente, que considera que el cumplimiento de esas cuentas reposa en una hipótesis optimista sujeta a un contexto internacional muy inestable.

El Gobierno apuesta por un crecimiento del 1 % del PIB y considera que con los recortes propuestos, que afectan a todas las partidas menos defensa, interior, justicia y educación, permitirá llevar el déficit al 5 %, tras el 5,4 % de 2026, para mantener el objetivo de situarlo por debajo del 3 % en 2029, tal y como París se comprometió con Bruselas.

Resta por conocer si las cuentas encontrarán respaldo en la Asamblea Nacional y conocer el impacto que tendrán en la sociedad algunos de los recortes, en medio de un tenso contexto electoral.