FundéuRAE: "un autor prolífico", no "prolijo", es el que tiene muchas obras

No obstante, en la prensa se ven en ocasiones frases como estas: “También es una prolija escritora, ensayista y poeta especializada en poesía infantil, autora de una cuarentena de títulos”, “Este libro se suma a los más de 30 que han salido de la pluma de la prolija escritora y periodista” o “Tiene 78 años y, con el presentado ayer, son ya 30 los libros que atesora el prolijo escritor”.

El “Diccionario de la lengua española” recoge una acepción de “prolífico” referida a escritores, artistas y demás profesionales que es ‘creador de muchas obras’. Por tanto, este es el adjetivo indicado en caso de querer hablar de quien ha creado mucho, y no “prolijo”, que significa, entre otras cosas, ‘largo, dilatado con exceso’, por lo que sí se aplica a aquello que excede en longitud o extensión.

En consecuencia, en los ejemplos lo apropiado habría sido escribir “También es una prolífica escritora, ensayista y poeta especializada en poesía infantil, autora de una cuarentena de títulos”, “Este libro se suma a los más de 30 que han salido de la pluma de la prolífica escritora y periodista” y “Tiene 78 años y, con el presentado ayer, son ya 30 los libros que atesora el prolífico escritor”.

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