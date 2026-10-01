Gobierno de Trump inscribe a 60 millones de niños en sus cuentas de inversión para menores

Gobierno de Trump inscribe a 60 millones de niños en sus cuentas de inversión para menores

Washington, 1 oct (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que ha inscrito de manera automática a alrededor de 60 millones de niños en el programa 'Cuentas Trump', un sistema de cuentas de inversión para menores de edad impulsado por el presidente, Donald Trump.