Gobierno yemení mantendrá la ofensiva en el suroeste hasta restablecer el control estatal

Al Alimi hizo estas declaraciones tras mantener consultas con altos mandos militares y responsables de seguridad, entre ellos el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y los comandantes en Taiz, así como con los miembros del Consejo de Liderazgo Presidencial Abdulrahman al Mahrami y Mahmoud al Subaihi, según informó la televisión estatal yemení.

"Las milicias iniciaron esta guerra y eligieron la escalada como su camino", afirmó.

"Sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas serán las encargadas de ponerle fin", agregó Al Alimi antes de detallar que solo con el cese del conflicto se podrá restablecer el Estado, la seguridad, la libertad y la dignidad del Yemen.

Asimismo, ordenó a las fuerzas asegurar las carreteras y las instalaciones vitales, aislar a los combatientes infiltrados y contrarrestar lo que describió como la "guerra psicológica hutí" y los intentos de sembrar el pánico a través de las redes de telecomunicaciones y utilizarlas para difundir rumores y exagerar los acontecimientos.

Al Alimi elogió a los residentes de Taiz por su resistencia y su apoyo a las instituciones estatales y a las Fuerzas Armadas, y describió la provincia como un bastión histórico del sistema republicano.

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Taiz ha estado dividida durante gran parte del conflicto yemení y sigue siendo estratégicamente importante debido a su ubicación entre las zonas controladas por el Gobierno en el sur y los frentes costeros y de las tierras altas del oeste.

Los combates en la provincia se han intensificado en los últimos días, con enfrentamientos en Jabal Habashi, Maqbanah y Al Misrakh, así como a lo largo de las rutas que unen Taiz con Lahj y Aden.

Al Alimi también hizo un llamamiento a los residentes de las zonas controladas por los hutíes para que no participen en lo que describió como campañas de movilización y desinformación, ni permitan que sus hijos sean enviados al frente.