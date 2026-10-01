Guitarricadelafuente, premio Descubrimiento del Festival de Cine SCAD de Savannah (EE.UU.)

Dirigida por Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), el filme adapta la obra homónima inconclusa de Federico García Lorca y cuenta tres historias entrelazadas de hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017.

La Academia de Cine de España la eligió para representar al país en los Óscar, donde competiría por mejor película internacional, y críticos ya apuntan a que Guitarricadelafuente, cuyo nombre real es Álvaro Lafuente Calvo, podría sumar su primera candidatura a mejor actor.

El tema principal de la película, 'La Nieve', también aspira a competir en la categoría de mejor canción original, un apartado que, de acuerdo con el medio especializado The Hollywood Reporter, ya incluye propuestas de artistas como Taylor Swift con el tema 'I Knew It, I Knew You', de 'Toy Story 5', y Travis Scott con 'When I'm Home', de 'The Odyssey' ('La Odisea').

Lafuente Calvo recibirá el premio en Savannah tras la proyección de 'La Bola Negra' el 24 de octubre.

La película debutó en el Festival de Cannes, donde recibió una ovación de 20 minutos y sus directores se alzaron con el premio a la mejor dirección. También ganó el premio del público tanto en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) como en el Festival de Cine de San Sebastián.

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El festival SCAD de Savannah, que se celebra del 24 al 31 de octubre en Georgia (EE.UU.), homenajeará a Guitarricadelafuente y a otros profesionales de la industria como Helen Mirren con el premio leyenda del entretenimiento; Julianne Moore con el premio icono y Patrice Vermette con el premio Variety al impacto creativo en el diseño de producción.

'La Bola Negra' se estrenó en España el 25 de septiembre y recaudó 4,67 millones de euros (5,25 millones de dólares) en su primer fin de semana en cartelera. Se estrena en cines de Estados Unidos el 16 de octubre, y posteriormente estará disponible en streaming en Netflix.