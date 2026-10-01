Hallan en puerto de Ecuador 748 kilos de cocaína mezclados con cemento que iban a Turquía

La incautación se produjo en el puerto de Posorja, una localidad costera de Guayaquil por donde salen los buques que llevan los productos de exportación hacia Norteamérica, Europa, Asia y otros destinos.

El ministro explicó que los agentes antinarcóticos junto a perros entrenados revisaron dos contenedores que transportaban cemento y que en el interior de los sacos hallaron el material mezclado con cocaína.

"Como resultado de la operación se decomisaron 748 kilos netos de cocaína, equivalentes a aproximadamente 7,48 millones de dosis. El cargamento tendría un valor aproximado 35 millones de dólares en el mercado europeo", señaló Reimberg.

Horas antes, el funcionario también había informado de otra incautación de droga realizada en el mismo puerto.

En ese caso, 37 paquetes de cocaína estaban escondidos en los paneles internos de un contenedor que tenía como destino Alemania.

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Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Guayaquil es un punto clave en esa ruta y en sus puertos se incauta más droga que en otros ubicados a lo largo de la costa ecuatoriana.