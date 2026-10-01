Hong Kong detiene a un periodista político y a una activista por presunta sedición

El arresto de Tang constituye el primer caso conocido contra un informador al amparo de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, aprobada en marzo de 2024 en virtud del controvertido artículo 23 de la Ley Básica.

Esta normativa castiga la sedición con hasta siete años de prisión y tipifica con severidad delitos como la traición, insurrección, espionaje o la revelación de secretos de Estado y la injerencia extranjera.

El texto complementa la Ley de Seguridad Nacional dictada directamente por Pekín en 2020 tras meses de movilizaciones callejeras, que contempla penas de hasta cadena perpetua para delitos de secesión, subversión o colusión con fuerzas foráneas.

De acuerdo con un comunicado de la Policía, la intervención guarda relación con los hechos del pasado 31 de agosto ante la estación de metro de Prince Edward, donde varios ciudadanos depositaron flores para recordar una violenta incursión policial contra manifestantes y viajeros en 2019.

Al parecer, Tang Ho-wing transmitió en directo la concentración a través de su plataforma digital, tras lo cual las autoridades acusaron a los congregados de difundir "falsedades" para suscitar animadversión institucional.

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El cronista, conocido en redes sociales como 'Pelo Explosivo' y con unos 200.000 seguidores, ha cubierto causas judiciales de alto perfil como el macroproceso a 47 figuras del bloque opositor o el juicio al editor Jimmy Lai.

Su espacio informativo figuró además entre las plataformas independientes sometidas a inspecciones y adelantos tributarios forzosos, una maniobra que el sector calificó de "castigo previo a juicio".

Por su parte, Lee Ying-chi, odontóloga y colaboradora histórica de la Liga de los Socialdemócratas, también participó en la conmemoración del 31 de agosto.

La activista ya había figurado entre las primeras detenidas bajo la nueva ley de seguridad en mayo de 2024 por presuntos mensajes sediciosos en redes vinculados a la conmemoración de la matanza de Tiananmen.

La Asociación de Periodistas de Hong Kong y el Comité para la Protección de los Periodistas exigieron la excarcelación de los arrestados y denunciaron que desde 2020 las autoridades han detenido a 416 personas y condenado a 186 en virtud de la legislación de seguridad nacional.