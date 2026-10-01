Hungría dice que no escalará las tensiones con Moscú tras expulsión de diplomáticos

"El Gobierno de Hungría toma nota de la decisión por parte de Rusia, que consideramos que es una medida de respuesta", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro en un comunicado hecho público este jueves.

"Hungría no tiene interés en una escalada de las tensiones diplomáticas", añade la nota que hace referencia al anuncio realizado por Rusia hoy sobre la expulsión de un número no especificado de funcionarios de la embajada de Hungría en Moscú y de los consulados magiares en Kazán y San Petersburgo.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso explicó que se trata de una medida recíproca tras la expulsión previa de diez empleados de la embajada de Rusia en Budapest, un paso que la diplomacia rusa calificó de "infundado" e "inamistoso".

Al anunciar aquella medida el pasado 8 de septiembre, Budapest alegó que los expulsados habían llevado a cabo actividades "inaceptables»"y argumentó que su declaración como personas non gratas respondía a la necesidad de "proteger la seguridad y soberanía" del país sin que ello implicara romper las relaciones diplomáticas con Moscú.

En su comunicado de hoy, el Ministerio húngaro reiteró esa postura "basada en consideraciones de seguridad nacional», al tiempo que aseguró que el funcionamiento de sus misiones diplomáticas en territorio ruso quedará "plenamente asegurado".

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El Gobierno del conservador Péter Magyar, que asumió sus funciones el pasado mes de mayo, ha dado un giro a la política exterior del país al desmarcarse de las posiciones prorrusas del anterior Ejecutivo encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán.