Icicle reafirma en la moda de París su apuesta por la ligereza atemporal

En el edificio de las Bellas Artes, frente al complejo del Museo del Louvre, Bénédicte Laloux, directora de diseño de Icicle, desveló propuestas minimalistas para la primavera-verano de 2027, que continúan por la senda de la funcionalidad, realizadas con materiales de gran calidad y que tienen como referente la Naturaleza.

Además de las gabardinas y los 'shorts', sencillos trajes y pantalones con pinzas para los hombres, mientras que las faldas llegan largas y las blusas con lazo, para mujer.

Motivos lisos, algunas rayas, aunque escasas, como las creaciones plisadas.

Siluetas fluidas y líneas depuradas, que en más de un caso pueden recordar a las de nombres como Max Mara o Loro Piana.

Superposiciones en las que sobresale la ligereza de los materiales, que nacen para envolver a quien apueste por estas prendas.

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Las fibras naturales como el punto, sobre todo fino, y el algodón, entre otras, son la base de sus colecciones.

En cuanto a colores, marrones, azules, rosas, crema y negro. Nada de vivos, por aquello de que estos permiten menos combinaciones atemporales.

Icicle es una firma creada en Shanghai hace casi treinta años -en 2027 soplará las treinta velas-, y cuyo centro de diseño se halla en la capital francesa desde hace más de una década.

Quien como Icicle ha tenido la Naturaleza como inspiración, fue la japonesa Junko Shimada. En su colección del próximo verano, que presentó hoy, contó con la colaboración del artista plástico francés Cyprien Chabert, cuya obra bebe también de la naturaleza.

Igualmente este jueves fue el turno de tradicionales nombres de la escena parisina, como Chloé, Carven y Balenciaga.

La responsable de las colecciones de Chloé, Chemena Kamali, se interesó por el pasado de la firma y sus códigos, rescatándolos sin nostalgia. Algo que también hicieron otros creadores, como los de Balmain y Courrèges, la víspera.

En Carven debutó Kai Nesselrath como director creativo. En su primer desfile, apostó por formas esculturales, tomando además como referencia, aparte del legado de Madame Carven, la arquitectura de la capital gala.

Por último, en Balenciaga el drapeado se mostró en vestidos y la sastrería se dejó ver con naturalidad, así como el volumen.

Riqueza de tejidos, con una combinación de tradicionales y algún tecnológico, así como una reivindicación del trabajo de costura del gran Cristóbal Balenciaga, desde el prisma del italiano Pierpaolo Piccioli, responsable de sus colecciones.