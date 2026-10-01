Identifican en Grecia la escuela donde Aristóteles educó a Alejandro Magno

"Estamos totalmente seguros de que se trata de la escuela que fundó Filipo II", rey de Macedonia desde el 359 a. C. hasta su asesinato en el 336 a. C., año en el que le sucedió en el trono su hijo, Alejandro Magno, a la edad de veinte años, explica a EFE en Atenas Angelikí Kottaridi, arqueóloga que dirige las excavaciones en la región de Emacia.

Se trata del yacimiento de la antigua ciudad macedonia de Mieza, una extensión de unas tres hectáreas que alberga un complejo de edificios con salones de banquetes, un pabellón deportivo, un estadio de atletismo, una pista de correr cubierta y aulas de enseñanza con pupitres de piedra.

Entre las ruinas, los arqueólogos descubrieron monedas, cerámicas y cuatro estiletes que los alumnos de la antigüedad utilizaban para escribir, lo que podría proporcionar pistas sobre quiénes recibieron formación en el recinto.

En su obra 'Vidas paralelas', el historiador romano Plutarco relata que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles entre los 13 y los 16 años, etapa en la que el filósofo le impartió clases de ética, política, letras y ciencias naturales.

Dos años después, el joven ya estaba preparado para gobernar y ponerse, en el año 338 a. C., al frente de la caballería en la decisiva batalla de Queronea, en la que Filipo derrotó a las fuerzas combinadas de atenienses y tebanos.

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Kottaridi recalca que Filipo fundó también otras escuelas (gymnasia) en Anfípolis y en Aigai, la capital del reino macedonio, si bien la de Mieza era "lo que hoy se describiría como un colegio de élite", donde los hijos de los macedonios más ilustres se formaban para la guerra con clases de táctica, estrategia y entrenamiento físico.

Este año se descubrió un complejo de habitaciones contiguo a las aulas que incluía una antesala y dos salas de banquetes, en las que se conservan suelos de mosaico y plataformas elevadas para colocar divanes que permitían acoger hasta a 20 comensales.

La escuela incluía además una pista de correr techada (xystós) de 200 metros, a lo largo de la cual se erigían 64 columnas dóricas, utilizada para el entrenamiento físico durante los días de extremo frío o calor.

En esta estructura y en otros puntos del recinto se han recuperado elementos arquitectónicos y decorativos similares a los del palacio real macedonio de Aigai (actual Vergina), donde residieron Filipo y Alejandro, señala la arqueóloga.

Según Kottaridi, "lo más impresionante" del hallazgo es que demuestra que la "historia de la preocupación estatal por la educación integral y organizada" no comenzó en las ciudades-estado democráticas como Atenas —donde solo existían escuelas privadas en las que filósofos como Sócrates o Platón impartían clases—, sino en la Macedonia de Filipo II.

"Estos gimnasios en los que se aprendían letras, el arte de la guerra, la cultura y la lengua griega acompañarán a Alejandro en su campaña militar y se convertirán en la piedra angular del periodo helenístico", que abarca desde la muerte del conquistador en el 323 a. C. hasta el fallecimiento de Cleopatra en el 30 a. C. y el posterior dominio romano, explica.

En el 334 a. C., Alejandro Magno inició la campaña militar con la que derrotó a persas, egipcios y fenicios, consolidando en solo una década un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta el valle del río Indo y desde Egipto hasta Asia Central.

En todo ese territorio fundó decenas de ciudades —entre ellas Alejandría en Egipto— cuyo elemento más característico eran precisamente estas escuelas, que contribuyeron a difundir la cultura y la lengua griega a "los pueblos del mundo de entonces", apunta la investigadora.

Instalaciones de este tipo se han hallado incluso en lugares tan lejanos como Afganistán, en la antigua ciudad helenística de Ai-Khanoum, al este de la actual Kabul.

Las excavaciones en Mieza se iniciaron en 2024 y este año continuarán centradas en el área del pabellón deportivo y las aulas de enseñanza.