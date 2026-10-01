Indonesia detiene al capitán del barco que naufragó en septiembre en el mar de Java

Tras su arresto, las autoridades "continúan las indagaciones para esclarecer totalmente la causa del hundimiento del Virgo Transport 8 y determinar quiénes pueden ser considerados legalmente responsables", declaró en un comunicado Kukuh Prabowo, de la Policía Marítima.

El portavoz, sin embargo, rechazó ofrecer detalles acerca de "los presuntos actos delictivos que fundamentan la condición de sospechoso" del capitán, identificado por las fuerzas de seguridad como A.Y.

El ferri "Virgo Transport 8", que realizaba la ruta entre las ciudades de Surabaya -en la isla de Java- y Banjarmasin -en el sur de Borneo-, dejó de transmitir su posición alrededor de la 2:00 hora local del domingo 12 de octubre (18:00 GMT del sábado), antes de hundirse.

Según el registro de embarque, en el navío viajaban 243 personas (213 pasajeros y 30 tripulantes), de las cuales más de un centenar lograron salvarse.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y la inestable meteorología.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de unos 288 millones de habitantes.

En 2018, más de 150 personas se ahogaron cuando un ferri se hundió en uno de los lagos más profundos del mundo, en la isla de Sumatra, en uno de los peores accidentes de este tipo de la historia reciente del país.