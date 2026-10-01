Instalan en Polonia un casillero para obtener píldoras abortivas de forma anónima

El aparato, según informaron esta semana las organizaciones que lo han creado, es una innovación mundial y cuenta con 22 compartimentos cargados con sobres de medicación para la interrupción farmacológica del embarazo.

Funciona de manera idéntica a un casillero postal y, tras realizar una consulta en línea con WHW, la usuaria recibe un código numérico con el que puede abrir la taquilla y retirar las píldoras (mifepristona y mizoprostol) al instante, sin formularios, sin registro de datos personales ni esperas postales.

El casillero está instalado en el centro de la capital polaca y justo enfrente del Parlamento, para enviar el mensaje de que las mujeres no esperarán a recibir permiso de unos partidos políticos que han pasado "años restringiendo este derecho".

En declaraciones a la emisora TOK FM, la activista Kinga Jelińska calificó el sistema como una "innovación a escala mundial" y explicó que, "si en Polonia se puede pedir cualquier cosa a un casillero y tenerlo al momento, por qué no las pastillas abortivas".

Polonia posee una de las leyes de aborto más estrictas de Europa y, aunque el primer ministro liberal, Donald Tusk, había prometido flexibilizar la ley, su Gobierno de coalición no ha podido todavía llegar a un acuerdo al respecto.

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Tras una resolución del Tribunal Constitucional en 2020, que prohibió la interrupción por malformaciones fetales -la cual representaba el 98 % de los abortos legales-, la interrupción del embarazo solo se autoriza en casos de violación, incesto o riesgo para la vida o salud de la madre.

Actualmente, facilitar un aborto ilegal en Polonia puede conllevar penas de hasta tres años de cárcel, si bien la legislación no castiga a la embarazada por provocarse un aborto con pastillas.

La activista Justyna Wydrzynska fue condenada en 2023 por procurar pastillas a una mujer embarazada víctima de violencia por parte de su pareja, aunque dos años más tarde la sentencia fue anulada por cuestiones técnicas y el juicio se tendrá que repetir.