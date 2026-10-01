Irán niega que su delegación de la Asamblea de la ONU abandonase EEUU por orden de Rubio

“La delegación iraní partió de Nueva York el lunes por la tarde, de acuerdo con el calendario que también se había comunicado con antelación al Departamento de Estado de EE.UU. el 17 de septiembre”, indicó en X la Misión Permanente de Irán ante la ONU.

La legación diplomática mantuvo que “al no haber logrado nada, el Departamento de Estado ha recurrido a difundir noticias infundadas y sin fundamento”.

Varios medios estadounidenses como Axios informaron que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó el lunes a la delegación iraní que participó en la Asamblea General de la ONU abandonar el país.

Entre los integrantes de la delegación estaba el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a quien la misión estadounidense ante la ONU comunicó, por orden de Rubio, que debía salir inmediatamente de Nueva York.

La decisión se produjo después de que mediadores de Catar intentaran acercar las posiciones de Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra, pero las conversaciones no lograron avances y ambas partes mantuvieron sus posiciones.

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Según un funcionario estadounidense citado por Axios, la delegación iraní había “sobrepasado su bienvenida” porque la Asamblea General ya había concluido.

A pesar de la supuesta expulsión, Irán anunció ayer que ha recibido una propuesta de Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara el fin de semana el plan de siete días presentado por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de condiciones.

Irán exige en su propuesta el cumplimiento de una serie de condiciones por parte de EE.UU., como el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de fondos congelados de Teherán, para acceder a reabrir el estratégico paso marítimo y retomar las negociaciones sobre su programa nuclear.

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán ha entrado en el octavo mes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones estadounidenses y su bloqueo naval, y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.