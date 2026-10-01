Israel difunde supuestas pruebas de que 170 reporteros que mató en Gaza eran terroristas

El portal incluye el nombre de los comunicadores, los medios para los que trabajan, su número de identificación y el presunto cargo que desempeñaban en alguna de estas dos organizaciones.

Asimismo, en algunos casos también se añaden supuestas fotografías de los reporteros ataviados como milicianos o portando armas, y expedientes digitalizados que, según las FDI, "fueron hallados por los soldados en la Franja de Gaza".

En otras ocasiones, se utilizó "información de fuentes abiertas, de inteligencia israelí e interrogatorios", lo que en la web se traduce en bases de datos con el membrete o no de alguna milicia y tablas donde aparecen los nombres de los reporteros y códigos identificativos.

"A lo largo de la guerra, diversos medios de comunicación internacionales han acusado repetidamente al Estado de Israel y a las FDI, sin presentar hallazgos verificados, de atacar deliberadamente a periodistas", afirmó el ejército israelí en un comunicado.

Sin embargo, desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjeron los ataques de Hamás y otros grupos armados palestinos en suelo israelí, Israel no ha permitido el acceso de forma independiente a periodistas de fuera de la Franja para ejercer el derecho de libertad de información o poder investigar sobre el terreno, como han denunciado reiteradamente Reporteros Sin Fronteras (RSF) o el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

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Durante este tiempo, también se han producido importantes discrepancias del CPJ con la forma que las FDI usan para calificar a comunicadores gazatíes como "terroristas".

Una práctica que también es extrapolable a la frontera norte de Israel, donde el caso reciente más llamativo es el de Ali Hassan Shoeib, periodista de la televisión libanesa Al Manar que Israel mató a finales de marzo.

Las FDI lo identificaron como miembro de la fuerza Radwan de Hizbulá valiéndose de una imagen donde se le podía ver con uniforme militar, pero posteriormente las fuerzas armadas israelíes reconocieron que la fotografía había sido manipulada.

Esta misma semana, un bombardeo israelí acabó con la vida de Mohamed Nagar, identificado por el Gobierno en Gaza como un periodista de la Radio del Sagrado Corán, cadena basada en la emisión de recitaciones de este libro sagrado y programas islámicos, dependiente del Ministerio de Dotaciones y Asuntos Religiosos.

Según este Ejecutivo, Israel ha matado a 263 reporteros de la Franja desde que lanzó su ofensiva en octubre de 2023.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, limita a 189 la cifra, que ha revisado en varias ocasiones, excluyendo de la misma a aquellos a quienes Hamás o la Yihad Islámica Palestina hayan identificado como sus afiliados en los obituarios.

Pese a ello, el CPJ sostiene que "las fuerzas israelíes siguen siendo responsables de la mayoría de muertes de periodistas y trabajadores en medios en el mundo desde 2023".

RSF eleva este número a 220 informadores muertos en Gaza a manos del Ejército israelí y asegura que "Palestina se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para los periodistas" en la actualidad.