Italia presta a Venezuela 3 estaciones sismológicas para analizar el terreno tras seísmos

Los aparatos habían sido solicitados por la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Roma con el apoyo de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA), según explicó el ente científico italiano en un comunicado.

Entregados a la misión diplomática el pasado 4 de agosto, han sido transferidos a la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), que se encargará de su uso correcto y su cuidado durante el periodo de colaboración bilateral.

El INGV, según la nota, ha recibido por carta el agradecimiento del ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Yván Gil.

El presidente del Instituto italiano, Fabio Florindo, defendió que "las capacidades científicas y tecnológicas pueden contribuir de manera concreta también a la cooperación internacional".

"Poner a disposición instrumentos, datos y conocimientos especializados significa reforzar la capacidad para comprender y analizar los territorios, así como contribuir a la reducción de los riesgos y a la protección de las comunidades", alegó.

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Las tres estaciones permitirán integrar las redes de observación existentes ofreciendo nuevos datos para el estudio de la sismicidad y la geodinámica del territorio venezolano.

El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a la zona norte del país, especialmente el estado La Guaira, dejaron casi 60.000 viviendas dañadas y un número incierto de desaparecidos. Además, las autoridades han conseguido recuperar 6.438 cuerpos.