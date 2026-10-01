Izquierda, socialdemócratas y verdes mantienen contactos preliminares para gobernar Berlín

Los contactos de Ferat Koçak, un diputado de La Izquierda, con una familia a la que se atribuye relaciones con el crimen organizado y los vínculos con un representante del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado organización terrorista por la Unión Europea (UE), han puesto en aprietos al partido.

Por ello, según los medios como el diario berlinés Der Tagesspiegel, la candidata de La Izquierda a la alcaldía, Elif Eralp, no tenía previsto abordar este jueves todavía con los líderes de SPD y Verdes cuestiones programáticas, como el controvertido plan de expropiación de las grandes inmobiliarias para paliar la crisis de vivienda.

Por el contrario, los jefes de los dos posibles socios de coalición querrían explorar primero si merece la pena emprender negociaciones oficiales, pues tanto entre socialdemócratas y ecologistas hay sectores que se oponen a la formación de un tripartito con La Izquierda.

Como condición han puesto un acuerdo previo sobre las cuestiones del supuesto antisemitismo y de los presuntos contactos con el crimen organizado para contentar a los sectores más críticos de ambas formaciones que se han opuesto públicamente a una coalición.

La Izquierda aprobó el viernes pasado en un congreso extraordinario emprender negociaciones para formar un Gobierno de coalición, pues, con sus 47 escaños, necesita a SPD (22 escaños) y Verdes (26 escaños) para obtener una mayoría en la Casa de Representantes, que cuenta con 158 diputados regionales en total.

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La Izquierda ha rechazado todas las acusaciones, que ha calificado como parte de una campaña de desprestigio desde la derecha para impedir que gobiernen por primera vez en la capital alemana.

"La Unión Cristianodemócrata [CDU, el partido del canciller Friedrich Merz], el lobby inmobiliario, los súperricos, son los que quieren evitar que La Izquierda gobierne", dijo el miércoles el diputado y exlíder del partido izquierdista Jan van Aken.

Koçak, que mantenido mantuvo conversaciones privadas con un miembro de una destacada familia libanesa adscrita al crimen organizado, renunció el miércoles a su puesto en la Comisión del Interior de la Cámara Baja del Parlamento o 'Bundestag'.

Sin embargo, insiste en que los contactos se produjeron sin saber quién era su interlocutor, al menos inicialmente, y que no se benefició personalmente ni otorgó prebendas a nadie.

El partido también se ha distanciado del representante del FPLP, que apareció en fotos con Koçak y con otros políticos izquierdistas con los que había coincidido en algunos actos propalestinos.

Si fracasan las conversaciones entre la Izquierda, el SPD y Los Verdes, existiría también hipotéticamente la posibilidad de que la CDU, que fue segunda más votada en las elecciones berlinesas, formase una coalición con estos dos últimos partidos, con los que tendría una estrecha mayoría de 82 escaños.