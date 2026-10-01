Jamaica prepara medidas de contención por la sequía como consecuencia del fenómeno El Niño

"Estamos evaluando las comunidades con acceso seguro al agua y analizando su capacidad de almacenamiento. Uno de los retos a los que nos enfrentamos es que cuando entran los camiones con agua en determinadas comunidades, la gente sale corriendo con cubos y todo tipo de recipientes, y no disponen de suficiente capacidad de almacenamiento", advirtió en una rueda de prensa Samura.

De acuerdo a los datos registrados, 107 de los 405 sistemas de reserva de la Comisión Nacional del Agua de Jamaica (NWC, por sus siglas en inglés) se encuentran en situación de sequía, mientras que varios distritos atraviesan por estrictas restricciones de agua.

En este contexto, el titular de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático apuntó que la próxima semana se aplicarán restricciones de agua más estrictas, ya que el país lidia con la escasez de recursos hídricos.

Por ello, en algunas comunidades jamaicanas se comenzará a racionar el agua y el suministro será intermitente, un día sí y otro no a medida que la crisis se agrave, ya que las previsiones de precipitaciones son limitadas para los próximos meses.

Samuda señaló que su Ministerio ha puesto en marcha procedimientos de adquisición de emergencia para comprar 5.000 depósitos de agua, de los cuales 1.000 serán destinados a centros de educación infantil que colaboran con la Comisión de la Primera Infancia.

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Otros mil se otorgarán a la Autoridad de Desarrollo Agrícola Rural (RADA, por sus siglas en inglés) para su distribución entre nuestros agricultores, que velan por la seguridad alimentaria.

"A fin de garantizar que sus medios de vida no se vean afectados más allá de lo que podamos ofrecerles como apoyo adicional", afirmó Samuda.

El ministro jamaicano indicó que se realizará, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, una distribución especial para proporcionar depósitos a los hogares con personas con movilidad reducida u otras condiciones.

El resto de depósitos se distribuirán en función de una evaluación realizada conjuntamente por la NWC.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos alertó en julio que el fenómeno meteorológico de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, podría ser este año "uno de los más fuertes" de la historia.

Los expertos prevén que este 2026 El Niño evolucione hasta ser muy intenso (probablemente el más fenómeno con mayor intensidad desde que se tienen registros en 1950) y persista al menos hasta febrero próximo, alterando las pautas de lluvias y temperaturas en todo el mundo, en especial en Latinoamérica.