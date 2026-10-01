Juez rechaza declarar no culpable a Lindsay Clancy, tras un juicio nulo

El juez William Sullivan aseguró hoy en su decisión que la Fiscalía presentó pruebas suficientes para "permitir que un jurado racional determine, más allá de toda duda razonable, los elementos del cargo de asesinato".

Así, el juez rechazó los nuevos planteamientos de su abogado Kevin Reddington, de que la Fiscalía no presentó suficiente evidencia para comprobar que Clancy asesinó a sus hijos Cora, 5, Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses, a los que estranguló, o que era penalmente responsable.

Mientras, la Fiscalía refutó el argumentó e insistió en que presentó suficientes pruebas para hallar culpable a Clancy y que es “risible” que Reddington diga lo contrario, de acuerdo con el New York Times.

El pasado 4 de septiembre el juez declaró nulo el juicio en el séptimo día de deliberaciones luego de que el jurado de 12 personas no alcanzara un veredicto unánime.

La Fiscalía no ha decidido si volverá a juzgar a Clancy, que permanece recluida en un hospital psiquiátrico.

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El juez Sullivan fijó la próxima audiencia para el 2 de noviembre para discutir un posible nuevo juicio, así como discutir una moción de la defensa para desestimar el caso y una solicitud de los fiscales para limitar lo que los abogados de Clancy pueden decir públicamente.

De acuerdo con la acusación, tras estrangular a sus hijos con una banda de hacer ejercicios, Clancy intentó quitarse la vida arrojándose por una ventana del segundo piso de su hogar, lo que la dejó paralizada de la cintura hacia abajo.