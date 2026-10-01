Justicia argentina investiga muerte de niña de once años cuyos familiares están detenidos

Una hipótesis inicial orientada al suicidio fue descartada tras los resultados preliminares de la autopsia, que indicaron que la víctima tenía lesiones y traumatismos múltiples que le provocaron la muerte.

La madre, la abuela y dos tíos de la niña fueron detenidos de manera preventiva mientras la Unidad Fiscal de Investigaciones N°3 de Berazategui, a cargo de la investigación, acciona medidas de prueba para esclarecer la muerte.

El deceso de la niña, identificada como Nerea Geraldine Pereira, de once años de edad, fue constatado el miércoles por la madrugada por efectivos policiales que acudieron a la casa en la que vivía con su familia, tras una llamada a la línea local de emergencias.

Según le fue reportado a la policía, la niña fue hallada en el baño de la vivienda por su abuela con aparentes signos de ahorcamiento.

Sin embargo, la causa de muerte revelada en la autopsia, "paro cardíaco secundario a un shock hipovolémico", no fue coincidente con un suicidio.

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La Justicia ha avanzado con declaraciones testimoniales de vecinos de la familia y del personal de la escuela de la niña, se han pedido informes a los hospitales cercanos y los hermanos menores de la víctima fueron citados para ser interrogados con el método cámara gesell, creado para proteger testigos vulnerables.