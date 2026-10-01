Kiev anuncia nuevo récord de bajas rusas con 46.230 muertos y heridos en septiembre

Kiev anuncia nuevo récord de bajas rusas con 46.230 muertos y heridos en septiembre

Kiev, 1 oct (EFE).- Más de 46.230 soldados rusos murieron o resultaron heridos este mes de septiembre en el frente, según cifras ofrecidas este jueves por el Estado Mayor ucraniano que suponen un nuevo récord en el número de bajas comunicadas por Kiev en un solo mes desde el comienzo de este año.