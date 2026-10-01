Kiev anuncia nuevo récord de bajas rusas con 46.230 muertos y heridos en septiembre

Según el Estado Mayor ucraniano, la cifra registrada en septiembre es un 45,8 % mayor que la de soldados rusos muertos o heridos en el campo de batalla en enero de este año, cuando fueron neutralizados 31.710.
El número de bajas rusas cayó en febrero respecto de enero a las 26.090 y no ha dejado de crecer desde entonces hasta alcanzar el récord anual de septiembre, según las cifras ofrecidas por el Estado Mayor.
"Esta tendencia demuestra que la jerarquía militar rusa es incapaz de conseguir sus objetivos declarados, así como el incremento de la precisión y la efectividad de los ataques de las unidades ucranianas", se lee en la nota castrense.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha repetido que Ucrania lleva una cuenta precisa de las bajas enemigas debido a que todos los soldados rusos muertos o heridos son grabados por drones.
Según datos oficiales ofrecidos por Kiev, más de nueve de cada diez bajas rusas se producen por la acción de los drones ucranianos.