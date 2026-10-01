Kiev cierra uno de sus principales puentes tras el impacto de dos drones rusos

“En estos momentos el movimiento del metro y del transporte público terrestre sobre el puente ha sido detenido”, ha declarado en su cuenta de Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó.

El primer edil ha explicado que los especialistas del servicio de carreteras municipal están inspeccionando el estado de las estructuras después de los dos impactos.

La infraestructura afectada es el puente Pivdeni, ‘sur’ en ucraniano, que conecta las dos márgenes de la ciudad en su zona meridional.

Rusia lanzó el miércoles su mayor ataque desde el invierno pasado contra infraestructuras energéticas ucranianas, y está incrementando sus ataques a otras infraestructuras críticas civiles, especialmente en Kiev y sus alrededores.

Según dijo el miércoles el asesor de la presidencia ucraniana en materia de aparatos no tripulados, Serguí Beskrestnov, los rusos han utilizado por primera vez esta semana un dron de motor a reacción equipado con una ojiva diseñada para destruir torres de alta tensión y estructuras de acero de puentes.