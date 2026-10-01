Kiev y Bruselas anuncian progresos para cubrir el déficit en defensa de Ucrania

“Hay buenos resultados dee nuestro diálogo con la Comisión Europea para cubrir las necesidades financieras y de defensa de Ucrania en 2026 y 2027”, anunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el jueves por la tarde.

Zelenski especificó que ambas partes “han determinado el formato, los términos y los pasos necesarios para garantizar toda la suma” necesaria.

“Hemos identificado las formas para cubrir las necesidades para el presupuesto y la defensa de Ucrania en 2026”, se lee en un comunicado conjunto publicado por Kiev y Bruselas en el que se dice que seguirán trabajando para encontrar también maneras de financiar los gastos que excedan de los 45.000 millones de euros que la UE ya tiene previsto enviar a Ucrania en 2027.

Según el Gobierno de Kiev, Ucrania necesita reunir unos 27.000 millones de dólares (unos 24.000 millones de euros) más sólo en 2026. El agujero a cubrir para 2027 se prevé que alcance los 57.000 millones de dólares (69.000 millones de euros).

El Gobierno ha pospuesto la construcción de escuelas y hospitales y otros gastos “no esenciales” en un intento de liberar unos 7.000 millones de dólares (6.200 millones de euros) necesarios para pagar los sueldos de los soldados y las compensaciones a las familias de los caídos en la guerra en lo que queda de 2026.

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Los 20.000 millones de dólares (17.700 millones de euros) restantes para cubrir el déficit en defensa este año deben venir de países aliados de Kiev y servirán para pagar los pedidos de armamento, según dijo este miércoles el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski.

Múltiples analistas y funcionarios ucranianos han descrito este déficit como el peor al que se ha enfrentado Ucrania desde que empezó la invasión rusa, en febrero de 2022.

El agujero se explica por la expansión de sus fuerzas armadas, la necesidad de responder a la escalada rusa y las graves pérdidas causadas por unos ataques rusos que además han provocado el bloqueo de las exportaciones por los puertos del país.

Por primera vez desde 2022, explicó el ministro de Finanzas, Serguí Márchenko, la recaudación de impuestos y de aduanas no están cumpliendo los objetivos previstos. Estimaciones del Gobierno calculan en cerca de 10.000 millones de dólares (8.900 millones de euros) las pérdidas provocadas por los ataques rusos de este año a infraestructuras y negocios.

Los números seguirán sin cuadrar aunque Ucrania reciba íntegramente los 36.700 millones de euros que espera de la UE para cubrir gastos sociales y de defensa en 2026.

El desembolso de estos fondos está supeditado a que Kiev apruebe un paquete de reformas, algunas de ellas impopulares, para mejorar la gobernanza e incrementar la recaudación de impuestos.

“También hemos reconfirmado los pasos necesarios para garantizar su desembolso a tiempo”, se indica en el comunicado conjunto emitido por Kiev y Bruselas este jueves, en el que se anuncian “reuniones cada mes” para coordinar los esfuerzos.

Según el ministro Márchenko, aunque Ucrania reciba de la UE los 45.000 millones de euros previstos para 2027, se enfrenta a un déficit de 29.000 millones en el presupuesto planeado para el año que viene. Además, el Ejército ha pedido 40.000 millones adicionales que aún están por aprobar.

Olena Bilán, economista del fondo de inversión Dragon Capital, advierte de que es imposible que Ucrania pueda tapar un agujero de esta magnitud con recursos propios.

“Creo que no hay un Plan B. El Plan B es, en realidad, perder la guerra”, subrayó Bilán durante un debate organizado por el Centro para Estrategias Económicas de Kiev.

El déficit ha llevado a Ucrania a renovar sus llamamientos para que la UE destine los cerca de 210.000 millones de euros en activos rusos congelados a financiar sus necesidades. “Necesitamos que nuestros amigos, nuestros políticos europeos, sean lo suficientemente valientes y adopten ciertas acciones audaces”, dijo Márchenko este lunes desde Bruselas.

Bélgica, donde está depositado el grueso de los activos rusos, sigue oponiéndose a la idea, mientras que Italia y Francia se muestran escépticas. Suecia, España, Polonia y Países Bajos, entre otros, ven el uso de los activos congelados como una posible solución.

“Desgraciadamente, la guerra se alarga y se hace más dura, y necesitamos alcanzar algún tipo de resolución sobre los activos rusos o encontrar otros medios para que sobrevivamos”, subrayó Márchenko.