La activista Anna Bensi dice que no espera “un juicio justo” y pide una “Cuba libre”

“No va a ser justo el juicio, pero yo tengo un Dios justo”, señaló Bensi a la prensa minutos antes de ingresar esta mañana al Tribunal Municipal de La Habana del Este por una acusación tras haber grabado y difundido el video de un policía de la isla que llegó a su vivienda para entregar una citación en marzo pasado.

Sin embargo, señaló que sí esperaba que “triunfe la verdad”.

Previa a su llegada y a las afueras del Tribunal cerca de 30 representantes de varias asociaciones religiosas cubanas esperaban a Anna Bensi, de 21 años, y a su madre, Caridad Silvente, para mostrarles su apoyo con frases como “estamos contigo” que acompañaron de cantos religiosos.

Las autoridades cubanas permitieron que Bensi y su madre fueran acompañadas al juicio -previsto para las 10:00 hora local (14:00 GMT)- por el pastor de la congregación de Alamar y el presidente de la Junta Directiva de la Convención Bautista de Cuba, Arturo Leal y Bárbaro Marrero, respectivamente.

Sin embargo, al arribar al lugar, Bensi se dirigió a la prensa también para denunciar que durante su trayecto y en su vivienda tuvieron "un despliegue policial" que culminó con el arresto del activista cristiano, David Espinosa Martínez, quien las acompañaría al juicio.

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“Ninguno de nosotros somos unos criminales, solamente estamos expresando a través de una pantalla que no es un arma, es un teléfono, lo que pensamos”, afirmó Bensi al respecto.

Indicó asimismo que “no está de acuerdo con el sistema político” cubano.

“No estamos de acuerdo con cómo se manejan los asuntos internos de nuestro país que están mal y eso no es delito”, señaló.

Bensi recalcó que la solución para la isla es que “Cuba sea libre” y se realicen “elecciones libres”.

Desde la Florida, la congresista republicana María Elvira Salazar, se pronunció la víspera sobre el juicio contra la activista cubana y declaró que este era un “acto desesperado de una dictadura moribunda que intenta intimidar y silenciar al pueblo cubano”.

¡NO funcionará!, puntualizó Salazar y mostró su apoyo a Bensi y su madre, declarando que “Anna y Caridad no están solas. El mundo está mirando”.

La causa por la que se le acusa a Bensi se trata de una querella presentada por un suboficial del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba quien sostiene que en una publicación hecha por la activista se vulneró su intimidad.

El incidente ocurrió el 10 de marzo pasado en el edificio donde reside, en el municipio habanero de Alamar, a las afueras de la capital cubana, cuando el oficial se presentó para dejar una convocatoria dirigida a Silvente.

Dos semanas después del incidente, Bensi acudió a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria cubana para declarar sobre el hecho y entonces fue imputada como coautora del mismo por supuestos actos contra "la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, la identidad de otra persona y sus datos".

El Código Penal cubano, en su Artículo 393, señala que quien incurre en este delito posee una agravante digital si ocurre “la reproducción, divulgación o transmisión de este contenido se realiza a través de redes sociales o medios de comunicación social, tanto en el espacio físico como digital” y el acusado podría enfrentar una pena de hasta cinco años de privación de libertad.