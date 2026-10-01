La asistencia a los cines en Iberoamérica bajó un 7% en 2025 y los ingresos un 8%

Sin embargo, el número de pantallas cinematográficas creció ligeramente, de 20.574 a 20.712 (un 0,67%). Y en esas salas se estrenaron 7.962 películas (753 más que en 2024), de las que el 19 por ciento (1.516) eran producciones nacionales.

El informe anual que publican la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales españoles (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), destaca que hasta 2023 hubo una recuperación significativa de la actividad cinematográfica en Iberoamérica tras la caída por la pandemia.

Pero a partir de 2024 "se aprecia una ligera reducción de la venta de entradas en las salas de cine, y esta disminución tiene continuidad en 2025", señala el informe, presentado este jueves en el marco del encuentro Iberseries & Platino Industria.

En cuanto al origen de las producciones, sigue dominando masivamente el cine de Estados Unidos, con el 86% del total de espectadores en el trienio 2023-2025.

Mientras, el cine iberoamericano registró en ese periodo un porcentaje de espectadores del 6,2%, el europeo el 4,7% y el cine del resto de países el 3,1%.

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El estreno con más éxito en 2025 en Iberoamérica fue la producción de animación estadounidense 'Lilo y Stitch'. El dominio de esta película es "inapelable", afirma el informe, ya que fue la número 1 en los 20 países analizados.

En cuanto a las películas más exitosas del cine nacional, las que tuvieron más espectadores fueron: 'O auto da compadecida 2', en Brasil (2,9 millones); 'Padre no hay más que uno 5', en España (2 millones), 'Mesa de regalos', en México (1,9 millones); 'Homo Argentum', en Argentina (1,8 millones) y 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo', en Perú (1,5 millones).

Los datos del informe corresponden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El Panorama Audiovisual Iberoaméricano también habla de la producción de ficción televisiva, aunque con datos recogidos de otros organismos especializados, principalmente el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva.

Destaca que el porcentaje medio de tiempo de programación dedicado a la ficción en el período 2020-2024 fue del 24,4% en los 64 canales analizados -45 de grupos privados y 22 de titularidad pública-.

Esos canales de televisión en abierto emitieron 1.217 títulos de series de ficción de estreno, de los que el 56 por ciento eran producciones nacionales, con las telenovelas como las producciones con más peso, con el 51,2 por ciento del total.

El ránking de audiencia en 2024 está liderado por cinco producciones brasileñas: 'Terra e Paixao' (29,1%), 'Renascer' (24,8%), 'Mania de você' (20,9%), 'Familia é tudo' (20,7%) y 'Volta por cima' (20,1%). Y las de más éxito de otros países fueron las colombianas 'Rigo' (20,1%), 'Devuélveme la vida' (19,7%) y 'Pedro el Escamoso II' (19,2%).

El informe analiza además la exportación de la producción fuera de las fronteras de esos 20 países.

Los dos estrenos iberoamericanos con más ingresos en 2025 fueron la película brasileña 'Ainda estou aquí', con 33,1 millones de dólares, y la española 'Padre no hay más que uno 5', con 15,1 millones.

Por regiones, en Europa tuvieron mucho éxito la producción británica con capital español 'Lo que aprendí de mi pingüino' (1,2 millones de espectadores), la brasileña 'Ainda estou aqui' (978.293), 'Sirât' (765.680) y 'La habitación de al lado' (710.249).

'Ainda estou aqui', la cinta de Walter Salles que se llevó el Óscar a mejor película internacional, congregó a 597.137 espectadores en Estados Unidos, frente a los 214.817 de 'La habitación de al lado', la primera producción en inglés de Pedro Almodóvar.