La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 2,15 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,91 %, hasta los 120.321.072,05 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más descendieron fueron las de Metrogas (-4,7 %) e IRSA (-4,7 %), mientras que solo cerraron en terreno positivo los papeles de Transportadora Gas del Norte (+1,5 %) y Grupo Financiero Valores (+0,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos subieron hasta 2,5 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 4,8 %, a 636 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.545 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.523,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.555 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,2 %, hasta 1.621,55 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,6 %, hasta los 1.552,44 pesos por unidad.