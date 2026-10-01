La Bolsa de México abre octubre con pérdida del 0,6 % y baja a 63.828,6 unidades

El miércoles, el índice mexicano cerró septiembre con una caída del 1,86 %, para ligar cuatro meses a la baja, y seis en los primeros nueve meses.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron ganancias en los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) tras las ligeras bajadas en las tasas de los instrumentos del Tesoro", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,6 % para caer en tres de las últimas cuatro sesiones".

Al interior del mercado mexicano, Siller resaltó las pérdidas de Grupo Aeroportuario del Pacífico (-3,39 %), Femsa (-1,75 %), Banorte (-1,68 %), Banregio (-1,61 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-1,42 %) y Volaris (-1,42 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que con el movimiento de este día el rendimiento acumulado en lo que va del año es del –0,75 %.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,16 % frente al dólar al pasar de 18,08 a 18,29 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 238,5 millones de títulos por un importe de 25.806 millones de pesos (unos 1.411 millones de dólares).

De las 787 firmas que cotizaron en la jornada, 541 terminaron con sus precios al alza, 222 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de servicios de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el 2,63 %; de la firma de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el 2,61 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 1,99 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -4,91 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -4,65 %, y de la controladora de entidades de servicios financieros Actinver (ACTINVR B), con el -4,02 %.