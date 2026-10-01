Mundo
01 de octubre de 2026 a la - 14:30

La Bolsa de París cae un 1,62 % tras la presentación del borrador del presupuesto francés

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París, 1 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, comenzó octubre con una caída del 1,62 %, en una jornada con el petróleo de nuevo al alza y marcada en Francia por la presentación del primer borrador de los complejos presupuestos estatales para 2027.

Por EFE
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Toda la sesión transcurrió en terreno negativo y, al cierre del mercado, el selectivo parisino se ubicó en los 7.835,31 puntos.

El volumen de operaciones fue moderadamente alto, con intercambios valorados en 4.001 millones de euros.

De las cuarenta empresas del índice, 31 terminaron el día en negativo y 9 lo hicieron al alza.

Las mayores caídas fueron para el banco Société Générale (-5,0 %), la siderúrgica Arcelormittal (-4,41 %) y el operador turístico Accor (-4,01 %).

Por el contrario, las ganancias más notables se las asignaron la consultora Capgemini (7,38 %), el grupo de comunicación y publicidad Publicis (0,87 %) y el operador de telecomunicaciones Orange (0,80 %).