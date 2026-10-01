La Bolsa de París cae un 1,62 % tras la presentación del borrador del presupuesto francés

La Bolsa de París cae un 1,62 % tras la presentación del borrador del presupuesto francés

París, 1 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, comenzó octubre con una caída del 1,62 %, en una jornada con el petróleo de nuevo al alza y marcada en Francia por la presentación del primer borrador de los complejos presupuestos estatales para 2027.