La Bolsa de París cae un 1,62 % tras la presentación del borrador del presupuesto francés

Toda la sesión transcurrió en terreno negativo y, al cierre del mercado, el selectivo parisino se ubicó en los 7.835,31 puntos.
El volumen de operaciones fue moderadamente alto, con intercambios valorados en 4.001 millones de euros.
De las cuarenta empresas del índice, 31 terminaron el día en negativo y 9 lo hicieron al alza.
Las mayores caídas fueron para el banco Société Générale (-5,0 %), la siderúrgica Arcelormittal (-4,41 %) y el operador turístico Accor (-4,01 %).
Por el contrario, las ganancias más notables se las asignaron la consultora Capgemini (7,38 %), el grupo de comunicación y publicidad Publicis (0,87 %) y el operador de telecomunicaciones Orange (0,80 %).