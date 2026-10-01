La bolsa de São Paulo avanza un 0,46 % con el impulso de Petrobras

El Ibovespa, el índice de referencia del corro brasileño, se ubicó en los 187.197 puntos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,89 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,219 reales para la compra y 5,220 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores bursátiles están pendientes de la primera vuelta de las elecciones, que se celebra este domingo y está marcada por el enfrentamiento entre los candidatos Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

La bolsa se vio impulsada, además, por el desempeño de Petrobras, cuyos títulos preferentes avanzaron más de un 1,5 %, después de que la empresa anunciara que en agosto alcanzó un récord de producción de crudo.

Al frente de las ganancias durante la jornada figuraron las acciones de las tiendas Casas Bahia (+9 %) y las de la distribuidora Azzas (+6,6 %).

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Del otro lado, las mayores pérdidas se las anotaron la petroquímica Braskem (-4 %) y la filial brasileña del Banco Santander (-3,5 %).