La Casa Blanca excluye de nuevo a CNN de la cobertura de un viaje de Trump

CNN había sido designada para acompañar a Trump en su viaje a Texas y Oklahoma, pero la Casa Blanca impidió a su equipo abordar el avión presidencial Air Force One, como ya hizo el pasado sábado durante otro viaje a Tennessee.

Las grandes cadenas de televisión del país mantienen un sistema rotatorio por el que una de ellas se encarga cada día de seguir al presidente y distribuir las imágenes al resto de medios, por lo que el veto a CNN afecta también a la distribución de esas imágenes.

Trump emprendió su ofensiva el pasado 18 de septiembre, cuando anunció que vetaba el acceso a las instalaciones de la Casa Blanca a los periodistas de las cadenas CNN y MS NOW y del periódico Politico, a los que acusa de distribuir "noticias falsas" en su contra.

Los tres medios demandaron a la Administración por considerar que vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de prensa, y un juez federal ordenó el 24 de septiembre devolver las acreditaciones a estos medios, lo que se hizo efectivo al día siguiente. Sin embargo, el Gobierno sigue excluyendo al equipo de CNN de los viajes del mandatario.

A raíz del veto a la cadena, las otras grandes cadenas del país, incluida Fox News, afín a Trump, anunciaron un boicot a la cobertura conjunta que hacen del mandatario, conocida como "pool".

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Trump ha mantenido históricamente enfrentamientos con la prensa y ha proferido insultos contra periodistas.

Al iniciar su segundo mandato, vetó también a la agencia de noticias Associated Press (AP) de algunos eventos por su negativa a referirse como "golfo de América" al golfo de México.