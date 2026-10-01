La economía chilena se contrae 1 % en agosto arrastrada por bajo desempeño minero

El resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que reúne el 90 % de los bienes y servicios y se considera una estimación adelantada del PIB chileno, completa así seis meses de caídas entre enero y agosto.

De acuerdo al ente emisor, "compensaron parcialmente estos resultados, la mayor producción que se registró en las actividades de servicios y el resto de bienes".

En el análisis por actividad económica, el Banco Central detalló que la producción de bienes descendió un 4,9 % en términos anuales, resultado determinado por la minería y en particular la extracción de cobre.

"En contraste, el resto de bienes registró un crecimiento de 4,9 %, cifra que fue explicada por un aumento en el valor agregado de la generación eléctrica, debido a una mayor disponibilidad de agua", señaló el organismo en un comunicado.

"En tanto, la industria registró una variación de 0,3 %, como resultado de una compensación entre el aumento en la elaboración de productos químicos y pesqueros, y una caída en la producción de celulosa y productos de papel", agregó.

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La actividad comercial, por su parte, anotó un crecimiento de 2,2 % en 12 meses, aumento que fue explicado por el comercio automotor y minorista.

El área de servicios, en tanto, marcó un aumento de 0,8 % en comparación con agosto del año pasado, "resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular por los de salud".

Para impulsar la economía y combatir las cifras de desempleo, que en el trimestre de junio a agosto un 9,6 %, el gobierno de José Antonio Kast logró aprobar en el Congreso una controvertida megarreforma que baja los impuestos corporativos de 27 % a 23 %, además de otorgar beneficios fiscales para la repatriación de capitales e invariabilidad tributaria a grandes inversiones.

La oposición acusa que las medidas promovidas en la reforma no garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por el Ejecutivo.

Los malos resultados de desempleo se suman a los de la actividad económica del país, que se contrajo un 0,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026 y completó dos períodos con cifras negativas tras la caída de 0,9 % registrada en mayo.

El Banco Central de Chile redujo abruptamente en septiembre sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) que el PIB chileno se expandirá entre el 0,25 % y 0,75 % en 2026.