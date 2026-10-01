La Fiscalía boliviana designa a un interino tras la detención de su fiscal general

La Fiscalía explicó en un comunicado que la designación busca garantizar la continuidad del Ministerio Público después de la detención de Mariaca y que, de acuerdo con la Constitución boliviana y la Ley Orgánica de la Fiscalía, la conducción debe recaer en el fiscal superior "con mayor antigüedad", condición que cumple Montaño.

El fiscal designado dijo en una rueda de prensa en Santa Cruz, donde Mariaca fue detenido la noche del miércoles, que se procedió a su designación "para evitar un vacío legal y continuar con la institucionalidad" en la Fiscalía.

"Se ha instruido a las nueve fiscalías departamentales que el trabajo debe continuar, tomando en cuenta las actividades procesales que tiene cada fiscal de materia en todos los departamentos del país", sostuvo.

Montaño evitó referirse a la situación legal de Mariaca y anunció que se trasladará en las próximas horas a la ciudad de Sucre, sede del Órgano Judicial, para comenzar a cumplir sus funciones.

Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, permanecen en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de El Alto, ciudad vecina a La Paz, tras ser trasladados desde Santa Cruz.

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Las detenciones se producen después de que el Gobierno de EE.UU. informara el lunes de la revocación de los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a los que acusó de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense, entre los que están incluidos Mariaca y Zeballos.

El Gobierno de Rodrigo Paz informó este jueves que Mariaca fue detenido, acusado de los supuestos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Desde la noche del miércoles, las fiscalías de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz permanecen bajo resguardo policial y, en algunos casos, los agentes impiden el ingreso a sus oficinas.

Asimismo, funcionarios de la Fiscalía General en Sucre, capital constitucional de Bolivia, denunciaron en la víspera una intervención "ilegal" de esas oficinas y afirmaron que fueron arrestados durante algunas horas.