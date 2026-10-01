La ONU confirma la muerte de al menos 10 civiles afganos en bombardeos de Pakistán

"La UNAMA ha confirmado que al menos 10 civiles murieron, la mayoría de ellos niños, y 9 personas resultaron heridas en bombardeos llevados a cabo en las provincias afganas de Kunar y Helmand a primera hora de hoy", señaló la organización.

Sobre el terreno, Nasir Musafar, residente de la aldea de Chogam, relató a EFE el impacto de uno de estos ataques de madrugada contra la vivienda de un pastor local. "Estábamos durmiendo y, al despertarnos, vimos polvo elevándose desde la casa de este hombre. Cuando fuimos allí, descubrimos que había muerto junto a su sobrino y sus cuatro hijos", detalló.

El testigo explicó que el ataque también arrasó con los animales de la familia. "Tenía -dijo- más de 100 animales, entre ovejas, cabras, vacas y algunos burros. Casi todos murieron".

"Hacemos un llamamiento a todo el mundo para que preste atención al sufrimiento de estas víctimas inocentes", imploró Musafar a la comunidad internacional.

El balance de la ONU contradice la versión ofrecida horas antes por el Gobierno de Pakistán, que justificó la incursión afirmando haber abatido a 22 "terroristas" vinculados al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) en ataques "selectivos". Islamabad aseguró entonces haber tomado las máximas precauciones para "garantizar que no se produjeran daños colaterales".

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Por su parte, el Gobierno de facto de los talibanes en Kabul, que había denunciado inicialmente la muerte de nueve civiles en estos ataques, condenó la acción como un "crimen" y una "agresión".

Este episodio agrava la escalada de tensión de las últimas semanas entre ambos países vecinos, que se acusan mutuamente de permitir que grupos armados utilicen sus respectivos territorios para lanzar ofensivas transfronterizas.

Pakistán acusa desde hace años a Kabul de dar refugio al 'Fitna al Khwarij', mejor conocido como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras las autoridades talibanes niegan permitir que Afganistán sea utilizado para atacar a otros países.

"Los civiles siguen viéndose afectados por las hostilidades transfronterizas", concluyó la misión de la ONU, que pidió una "desescalada, diálogo, respeto al derecho internacional y prevención de más daños".