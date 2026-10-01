La ONU pide voluntad política para que fertilizantes puedan cruzar el estrecho de Ormuz

En una comparecencia en la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, Moreira da Silva señaló que el mecanismo diseñado por su equipo para permitir que un número de buques con fertilizantes puedan atravesar el estrecho de Ormuz de forma segura puede prevenir una crisis humanitaria en los países más dependientes de los fertilizantes del Golfo.

"Es una forma de asegurar que, mientras esperamos el restablecimiento total de (la navegación en) el estrecho de Ormuz, aún conseguimos tener, a corto plazo y de manera limitada y excepcional, una solución para prevenir una crisis humanitaria", apuntó.

Moreira da Silva señaló que aún no han conseguido el "mandato necesario de las dos partes en conflicto" para poner esto en marcha e incidió en que las consecuencias de retrasar el paso de los fertilizantes "son una tragedia para los países en desarrollo".

El representante de Naciones Unidas apuntó en que su equipo necesitaría siete días desde el momento en el que reciban el mandato para poner en marcha este mecanismo, que permitiría ofrecer a los buques una ruta segura con coordenadas GPS e incluye sistemas de verificación e inspecciones en puertos de escala.

"Desde un punto de vista operativo, estamos preparados, pero seguimos dependiendo de la voluntad política de las partes", aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Moreira da Silva recalcó que, además del impacto en la seguridad energética, la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz también ha supuesto un importante perjuicio a la seguridad alimentaria porque el 33 % de los fertilizantes en la cadena de suministro global pasan por esta ruta.

"Creo que la seguridad alimentaria ha sido de algún modo pasada por alto en esta conversación, tendemos a fijarnos más en la energía. Es muy importante tener en cuenta que algunos de los países más dependientes de los fertilizantes del Golfo son, al mismo tiempo, algunas de las economías más vulnerables del mundo", dijo Moreira da Silva, que citó a Sudán, Somalia, Mozambique o Tanzania.

El representante de la ONU dijo que el aumento dramático en los precios de los fertilizantes y la escasez de oferta forzará a 45 millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda y a 30 millones de personas a la pobreza extrema.

"Si tenemos éxito con los fertilizantes, también podemos ampliar esto a otros productos, dependiendo del interés de las partes. Este mecanismo se basa en la suposición de que se avecina una crisis humanitaria si no la solucionamos", incidió.