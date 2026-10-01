La Policía finlandesa investiga varios allanamientos en domicilios de diputados

El presidente del Eduskunta (Parlamento), Jussi Halla-aho, señaló en rueda de prensa que los presuntos allanamientos afectaron a un "número considerable" de diputados y que hubo más casos a lo largo de los últimos meses, aunque no quiso dar más detalles para no entorpecer la investigación.

Los diputados que denunciaron la intrusión en sus hogares no hallaron indicios de que la entrada hubiera sido forzada y dijeron que los intrusos no habían robado ni dañado nada, pero encontraron indicios extraños, como puertas abiertas o luces encendidas que no habían dejado así al marcharse.

Según Halla-aho, es posible que los intrusos dejaran esos indicios deliberadamente para evidenciar que alguien había entrado sin permiso en los domicilios.

Además, señaló que los diputados afectados no parecen compartir un perfil político o demográfico común, como la pertenencia a un partido concreto o un sexo determinado.

El primer ministro afirmó a la prensa que las autoridades se toman "muy en serio" las presuntas intrusiones y que estas serán investigadas a fondo por la Policía y la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP).

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Pese a que de momento se desconoce quiénes son los autores y cuál es su motivo, Orpo dijo que "es muy posible en estos tiempos" que detrás de los allanamientos esté un país extranjero, aunque no quiso acusar directamente a Rusia.

También advirtió de que el riesgo de que se produzcan interferencias externas en las elecciones generales de abril próximo óximo mes de abril debe tomarse en serio y recordó que Rusia ha intentado influir anteriormente en los comicios de varios países europeos.

"Si alguien intenta socavar la sensación de seguridad de Finlandia o el apoyo de Finlandia a Ucrania, por ejemplo, nuestra unidad en el Parlamento y en Finlandia se verá reforzada", aseguró Orpo.

Por su parte, el presidente finlandés, Alexander Stubb, calificó los incidentes de inaceptables y expresó su apoyo a todos los diputados.

"Un ataque contra un miembro del Parlamento es un ataque a la democracia. Es algo que no debe permitirse, y mucho menos aceptarse, bajo ninguna circunstancia", afirmó Stubb.