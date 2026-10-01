La producción de petróleo en Brasil alcanza en agosto su tercer récord consecutivo

El volumen de crudo del octavo mayor productor mundial de petróleo fue un 18,2 % superior al de agosto del año pasado y creció un 2,6 % frente a julio, con 4,61 millones de barriles diarios extraídos.

Ya la producción media de gas natural en agosto alcanzó los 220,55 millones de metros cúbicos diarios, un aumento de 16,8 % interanual y de un 2,6 % en comparación con el mes anterior.

De acuerdo con la ANP, los campos marítimos del horizonte petrolero del presal, localizados en aguas muy profundas del océano Atlántico, volvieron a ubicarse como los principales productores de hidrocarburos en el país, con una media de 4,95 millones de petróleo y gas natural equivalentes por día (el 82,6 % de toda la producción brasileña).

La producción de crudo en estos pozos fue de 3,84 millones de barriles por día en agosto, mientras que la de gas sumó 177,58 millones de metros cúbicos diarios.

El campo de Búzios, que explota petróleo y gas en la cuenca marina de Santos, en el presal, fue el líder de producción de crudo en el mes, con una media de 1,17 millones de barriles de crudo diarios; mientras que el campo de Mero, en la misma cuenca, encabezó la de gas con 48,93 millones de metros cúbicos por día.

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Según el ente regulador, las reservas ubicadas en áreas marítimas fueron responsables por el 98,1 % de la producción de petróleo del país en agosto y del 88,3 % del gas extraído.

La estatal brasileña Petrobras, sola o en consorcio con otras empresas, se mantuvo como líder en el período, con cerca del 87,55 % de todo el petróleo y gas extraído en Brasil.

Le siguieron la noruega Equinor (152.009 barriles diarios), las brasileña PRIO Forte (108.612) y PRIO Tigris (103.136), y la francesa TotalEnergies (86.966), todas en calidad de integrantes de diferentes consorcios.

Los datos de la ANP correspondientes a agosto incluyen la producción de 50 empresas que operan en Brasil y explotan 278 áreas, de las cuales 257 están bajo régimen de concesión.