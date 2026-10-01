La recaudación tributaria en Argentina subió el 38,3 % interanual en septiembre

De los datos oficiales se desprende que la recaudación subió en septiembre el 3,9 % en comparación con agosto pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la actividad económica sigue mostrando signos de debilidad en sectores como la industria y el comercio y en el que la inflación se habría acelerado al 1,9 % mensual en septiembre, de acuerdo con cálculos privados.

En los primeros ocho meses del año la recaudación tributaria registró un alza interanual del 29,4 %, hasta los 174,4 billones de pesos.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos.