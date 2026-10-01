León XIV reza con niños por la paz en Ucrania, Cuba, Venezuela u Oriente Medio

El pontífice participó en la 'Gruta de Lourdes' del Vaticano en el acto 'Un millón de niños reza el Rosario', organizado por Aiuto alla Chiesa che soffre, una fundación que ayuda en todo el mundo a las comunidades cristianas perseguidas o discriminadas.

León XIV se dirigió a los niños y adultos presentes -alrededor de 1.300, según los organizadores del evento- para animarles a rezar por la paz junto a las personas que les seguían desde sus casas.

"Esta noche no estamos solos. En el mundo, un millón de niños reza con nosotros. ¡Un millón! Cincuenta millones de 'Avemarías' que suben al cielo desde todos los rincones y en todas las lenguas de la tierra pidiendo la paz y se unen (...) para abrazar y estrechar entre sí todos los continentes, razas y naciones del planeta", dijo.

Acto seguido, León XIV presidió el acto sentado en un sillón mientras los niños rezaban el Rosario en sus respectivos idiomas y una serie de vídeos indicaban las intenciones de la oración.

De este modo pidieron por Ucrania, por las comunidades cristianas del Líbano y Siria, por Pakistán y Sudán del Sur y por "la esperanza" en Cuba y Venezuela, donde "muchas familias no tienen bienes esenciales y sufren mucho los desastres naturales", según se recordó en el vídeo proyectado.

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Por último, ya casi de noche, el papa saludó y abrazó a algunos de los niños y familias presentes.