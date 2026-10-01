Llega a Madrid 'Baco polaco', una libre versión argentina de 'Las bacantes' de Eurípides

Kartun construye una versión particular del mito clásico al situar la acción en un pequeño pueblo de la Argentina profunda durante los años 30. Allí, la llegada de un grupo ambulante de artistas en plena celebración de los carnavales altera el orden establecido y desata una historia marcada por el deseo, la fiesta, el poder y el exceso.

'Las bacantes', escrita a últimos del siglo V antes de Cristo, presenta a Penteo, rey de Tebas, como un gobernante impío, que prohíbe el culto a Dionisio (Baco para los romanos), dios del vino, el éxtasis y la transgresión, dentro de las murallas de la ciudad, por favorecer la destrucción de los valores sociales y morales. Pero descubre que no va a ser fácil contener su atracción.

La obra está interpretada por Aníbal Gulluni, Paloma Zaremba, Soledad Bautista, José Mehrez, Luciana Dulitzky y Nahuel Monasterio, a los que Kartun define como "marineros salvajes", y se estrenó en la sala Sarmiento de Buenos Aires, dedicada a la experimentación escénica.

"Los espectáculos que más he disfrutado son los que he podido entender", justifica Kartun acerca de las palabras inventadas sobre el escenario, "al haber creado una forma expresiva en las palabras".

Gullini señaló que Kartum tiene una dramaturgia rigurosa en la que también "mezcla lo profano y nos invita a faltar el respeto".