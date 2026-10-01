Los incendios en la Amazonía brasileña se disparan un 74,2 % en septiembre

Las llamas observadas en el mes superaron en un 36,4 % a las de agosto, que era hasta ahora el mayor período de quemas en el bioma este año, según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués).

En lo que llevamos de año hasta septiembre los focos de fuego ya suman 29.580, la mayoría ocurridos en los dos últimos meses.

Los incendios, sin embargo, no han sido de la intensidad de los de 2024, cuando Brasil vivió la mayor sequía en 50 años y una fuerte ola de calor azotó a la Amazonía generando más de 140.000 puntos de fuego, la mayoría en septiembre.

El 'verano amazónico', como se conoce la época de sequía en el bioma, comenzó en junio y se prolongará hasta noviembre. Sin embargo, los efectos del fenómeno de El Niño ya comienzan sentirse en la región y si se convierte en un evento extremo como se prevé puede impactar considerablemente las condiciones climáticas en la selva.

Bajo ese escenario, se agravarían los efectos de actividades humanas que ya ejercen presión sobre la Amazonía, como la deforestación y las quemas de pastizales, abriendo paso a incendios forestales.

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Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), señalan una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreal de 2026-2027.