Los manifestantes por la vivienda en España irán a protestar mañana frente al Congreso

La portavoz de este sindicato Alicia del Río anunció este jueves durante la cacerolada convocada ante el Ayuntamiento de Madrid esta nueva movilización que saldrá por la mañana del viernes "desde Sol", donde un millar de personas siguen acampadas desde el pasado sábado, en protesta por el alto precio de la vivienda en España, para "estar pendientes de la votación", que se celebrará en el Hemiciclo.

Este viernes los diputados tendrán que votar los dos decretos con medidas urgentes para la vivienda que anunció el Gobierno el pasado martes y que incluyen medidas como límites al desahucio de personas en situación vulnerable y la renovación automática de los alquileres.

Las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que deberán ser convalidadas este viernes por el Congreso, no solo no han apaciguado la protesta sino que ha ido creciendo la afluencia de manifestantes tanto en Sol como en otras ciudades españolas donde también hay acampadas, entre llamamientos a nuevas movilizaciones el fin de semana e incluso a una huelga general.

"Estaremos en el Congreso mientras se está votando esta medida de mínimos para que no haya ninguna Maricarmen más", dijo hoy Del Río, quien aseguró que "la chispa que se ha prendido" va a seguir "pase lo que pase" en el Congreso.

El Congreso de los Diputados ha diseñado un dispositivo de seguridad en su perímetro exterior y las calles aledañas ante la votación de este viernes.

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Además, el Sindicato ya ha convocado para el sábado manifestaciones por todo el país para mostrar que "el plan para avanzar en el derecho de la vivienda es imparable" y organizar una "huelga general".