Los reyes de España harán primera visita oficial a Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre

La visita ha sido consensuada con el Gobierno español, según fuentes de la Casa del rey.

La agenda que desarrollarán el rey Felipe VI y la reina Letizia en las dos ciudades autónomas se dará a conocer en los próximos días, según indicó el Palacio de la Zarzuela.

Los reyes de España tenían previsto viajar a Ceuta y Melilla, una visita que la Moncloa, sede del Ejecutivo, y Zarzuela llevaban tiempo preparando, desde antes de que estallara la crisis migratoria a finales del pasado julio con la entrada masiva de 80.000 inmigrantes a Ceuta, de los que más de 10.000 continúan en playas, calles y centros de acogida de la ciudad.

Un viaje con el que el que la Casa Real estaba comprometida, según aseguró el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tras reunirse con Felipe VI pocos días después de esa entrada masiva.

Será el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades y se producirá casi veinte años después de que lo hiciera el padre del monarca, el rey emérito Juan Carlos I, un viaje que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado martes, en la cena de Estado que los reyes ofrecieron al presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa con motivo de su viaje de Estado a España, Felipe VI pidió un refuerzo de la colaboración de los Estados de la UE ante "la intrusión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta violando una frontera española" que, recordó, es también europea, un hecho que calificó de "inaceptable".

"Lo acontecido en Ceuta este verano -la intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española que es, también, una frontera europea- es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario", advirtió el monarca, que destacó la necesidad de ser "más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión".

Expertos en política internacional dan por hecho que la visita de los reyes a Ceuta y Melilla se interpretará en Marruecos como una reivindicación de la soberanía española y "tensionará" las relaciones bilaterales.

La visita se debería interpretar como una "normalización" de la agenda del monarca y habría que plantearse si Felipe VI no tendría que acudir más a menudo a estas ciudades "para hacer más natural" aquello que es propio del territorio español, señala a EFE Juan Luis Manfredi, catedrático de Estudios Internacionales e investigador del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla La Mancha.

Para Manfredi, el que los reyes acudan a Ceuta y Melilla envía un mensaje "deliberado" de política exterior: "De control y participación en las cuestiones del Estrecho".

Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense y especialista en África y el mundo árabe, advierte que la presencia de los reyes en las dos ciudades autónomas "puede ser manipulada" desde el otro lado y no sólo por el Gobierno de Marruecos, ya que en ese país hay unanimidad "prácticamente total" en la reivindicación sobre Ceuta y Melilla.

No se va a entender -añade- en clave interna española, de apoyo de la Corona en el contexto de la crisis de Ceuta, sino como "una reivindicación de la españolidad" de estas ciudades y esto afectará a las relaciones.