Los viajes de Sheinbaum en sus primeros dos años dibujan el mapa de intereses y afinidades

Brasil, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala y España, son los países visitados por la primera presidenta en la historia de México en sus dos primeros años de mandato. Aquí unas claves de dónde ha ido y dónde no.

El primer viaje internacional de Sheinbaum tras asumir el cargo en octubre de 2024 fue a la cumbre del G20 organizada por Brasil en noviembre de 2024, en lo que supuso su presentación oficial en el foro que agrupa a las veinte principales economías del mundo y verse con uno de sus grandes aliados: el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva

Posteriormente, asistió en abril de 2025 en Tegucigalpa (Honduras) a la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para reafirmar el interés de México, la segunda economía de América Latina tras Brasil, en la región.

A continuación, en junio del pasado año, aceptó la invitación para participar en la cumbre del G7, organizada por Canadá, donde tuvo oportunidad de reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en medio de las fricciones con Washington dentro de la revisión del Tratado de Comercio trilateral (T-MEC).

En agosto, viajó a Guatemala para reunirse con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, y reafirmar el respaldo al gobierno progresista en su vecino del sur.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, en diciembre pasado, acudió al Sorteo de la Copa del Mundial de Fútbol, donde participó en Washington en una reunión trilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense Carney, ya que los tres países fueron los anfitriones conjuntos del torneo deportivo.

En lo que va de año, Sheinbaum solo ha hecho, por ahora, dos viajes.

En abril, viajó a Barcelona (España) para asistir a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien selló la normalización de las relaciones bilaterales tras la crisis diplomática surgida por la petición de perdón de México a Madrid por los abusos cometidos durante la Conquista.

Y en julio, volvió a Estados Unidos, esta vez a Nueva York, para asistir a la Final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina.

En lo que resta del año, Sheinbaum ya ha anunciado su primer viaje a China, a mediados de noviembre, para asistir al Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), ya que México acogerá la cumbre del foro de 2028.

Queda pendiente de confirmación oficial su presencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, de inicios de noviembre, sobre la que la mandataria ha confirmado su invitación y ha apuntado su posible participación.

Pese a sus dos viajes a Estados Unidos, llama la atención la ausencia de una visita oficial de Sheinbaum a la Casa Blanca, algo habitual en su predecesores y en medio de una intensa agenda bilateral marcada por la agresiva retórica de Trump contra México por la violencia provocada por los carteles del narcotráfico.

Asimismo, la mandataria mexicana ha evitado participar en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en 2025 y 2026, organismo con el que ha sido crítica, y ha dejado que sea el canciller mexicano quien represente al país norteamericano.