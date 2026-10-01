Lula dice que no fue al debate porque el formato es "infructífero" y permite "bromitas"

Lula criticó, durante una entrevista para el pódcast Flow tres días antes de la primera vuelta, que el formato decidido por la TV Globo no ofrece "continuidad" al candidato, porque este tiene que esperar bastante tiempo para poder responder a un rival.

"Me caes mejor tú que Globo; hace tiempo que cuestiono esos debates", le dijo el mandatario a Igor Rodrigues, quien condujo la entrevista en un tono relajado.

El líder progresista, que no ha participado en ningún debate durante esta campaña, declaró que es común que los candidatos en busca de relevancia hagan "gracietas", pese a que la elección para presidente es "algo serio".

En ese sentido, Lula defendió que se realicen diferentes debates en función del peso electoral de cada aspirante para tener "una disputa con iguales".

El debate de Globo fue cancelado a última hora, después de que el Tribunal Superior Electoral prohibiera a la cadena enseñar el atril vacío dejado por el jefe de Estado y permitir que los otros candidatos realizaran preguntas al mandatario incluso en su ausencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cadena consideró que esas decisiones generaban inseguridad jurídica y suponían una "interferencia indebida" en la libertad de los medios de comunicación para determinar el formato.

Tras las decisiones judiciales, el ultraderechista Flávio Bolsonaro, principal rival del presidente brasileño, anunció que tampoco iría al debate y tachó las resoluciones de "censura".

Una encuesta publicada este jueves mostró a Lula con un 45 % de los votos válidos y a Bolsonaro con un 40 %, lo que obligaría a celebrar una segunda vuelta el 25 de octubre.