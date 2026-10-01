Marco Rubio viajará a Islandia, Grecia y Portugal para estrechar la cooperación en defensa

Según un comunicado, Rubio se reunirá en Reikiavik con las autoridades islandesas para abordar la colaboración económica y de seguridad.

En Atenas, encabezará la delegación estadounidense en la sexta edición del Diálogo Estratégico entre Estados Unidos y Grecia, centrado en la cooperación en defensa y la seguridad energética.

La gira europea del jefe de la diplomacia estadounidense concluirá en Lisboa, donde mantendrá reuniones con autoridades portuguesas para impulsar la cooperación en defensa, economía y tecnología.

Este nuevo viaje de Rubio a Europa, donde ya ha visitado países como Alemania, Francia e Italia, coincide con la presión de la Administración de Donald Trump sobre sus aliados para que aumenten el gasto en defensa dentro de la OTAN.

Trump también ha expresado su frustración por la negativa de sus aliados europeos a sumarse a la guerra contra Irán que Estados Unidos libra desde el pasado febrero.