Mayor bloque opositor venezolano planteará un acuerdo unitario de cara a la transición

También manifestó su deseo de que el actual proceso de diálogo entre el chavismo y un sector opositor conduzca a elecciones.

"Presentaremos al país y a María Corina Machado nuestras ideas para un Acuerdo de Unidad Nacional, que reúna al liderazgo democrático, las fuerzas políticas y distintos sectores de la sociedad alrededor de los grandes objetivos nacionales", dijo la PUD en un comunicado en redes sociales sin ofrecer detalles del acuerdo que planteará.

Indicó que su hoja de ruta está fundamentada en el plan de tres fases de Estados Unidos para Venezuela -estabilización, recuperación y transición-, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Asimismo, reiteró su deseo para que el actual diálogo entre un grupo de exdiputados opositores y el chavismo, impulsado por Estados Unidos, "produzca resultados concretos y verificables".

Entre esos resultados destacó la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que sea "independiente" y un cronograma electoral "cierto".

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"Las elecciones libres justas y verificables son un vértice fundamental para consolidar este proceso. A mayor certeza sobre garantías, plazos y cronograma electoral mayor confianza para Venezuela", dijo el integrante de la PUD y miembro del partido Primero Justicia (PJ), Juan Carlos Caldera, en un vídeo.

La oposición venezolana está dividida en distintos bloques en medio de sus diferencias estratégicas frente al chavismo, aunque los partidos más grandes y la mayoría de los líderes tradicionales están reunidos en la PUD, que apoya y reconoce el liderazgo de Machado.

La líder y premio nobel no forma parte de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, cuya delegación opositora encabeza la exdiputada Dinorah Figuera.

Semanas antes de que se iniciaran las conversaciones Machado había dicho que debía ser ella quien negociara con el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para avanzar hacia la transición.

Figuera, de hecho, reconoció en junio haber tenido "diferencias" con la líder de la oposición a raíz de su regreso al país para abordar una agenda de trabajo con el Gobierno de Rodríguez y en atención a una invitación de Estados Unidos.

El pasado 15 de julio, los líderes Edmundo González Urrutia y Machado se reunieron de forma virtual con la PUD para evaluar la vía de diálogo. No trascendieron detalles públicos del encuentro.