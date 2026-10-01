Medio independiente egipcio rechaza acusaciones de "terrorismo" del Gobierno tras arrestos

En un comunicado difundido tras el anuncio ministerial, Matsadaash calificó de "engañosas" varias de las informaciones difundidas por el Gobierno y defendió que la plataforma desarrolla desde hace ocho años una actividad de verificación de declaraciones, noticias y rumores "con independencia de su fuente".

El Ministerio del Interior había acusado a los seis detenidos de trabajar para una página "sin licencia" que, según su versión, forma parte de "los comités mediáticos del grupo terrorista Hermanos Musulmanes", además de estar gestionada desde el exterior y recibir financiación extranjera.

El medio negó pertenecer a los Hermanos Musulmanes y aseguró que durante sus ocho años de actividad ha publicado "cientos" de verificaciones y correcciones de informaciones difundidas por medios y personas vinculados, según la plataforma, a esa organización.

Matsadaash también afirmó que recientemente publicó un vídeo para desmentir informaciones de medios vinculados a los Hermanos Musulmanes que relacionaban la construcción de la presa etíope del Renacimiento con decisiones adoptadas por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Respecto a la acusación de que la página es gestionada desde el extranjero, afirmó que todos sus miembros son egipcios, residen en Egipto y desarrollan desde el país sus actividades.

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Según Matsadaash, la información sobre la ubicación desde la que se administran sus cuentas puede ser contrastada mediante los datos que proporcionan las propias redes sociales.

La plataforma también negó que esté dirigida por Abdulrahman Mansour, a quien Interior identificó como "miembro fugitivo" de los Hermanos Musulmanes y responsable de la página desde el extranjero.

Matsadaash aseguró que Mansour abandonó Egipto legalmente hace años y que, según afirma la plataforma, no figura como buscado por la Justicia ni tiene una condena judicial.

Añadió que en un certificado de antecedentes penales expedido hace unos años no constaba ninguna causa penal en su contra ni es miembro de los Hermanos Musulmanes.

Además, indicó que tres de los periodistas detenidos fueron investigados hace aproximadamente tres años y que, según su versión, aquellas pesquisas no establecieron su pertenencia a ninguna organización política ni la recepción de financiación extranjera.

Finalmente, la plataforma negó haber recibido financiación del exterior y aseguró que sus periodistas perciben salarios por su trabajo mediante contratos laborales y nóminas oficiales, con pagos realizados a través del sistema bancario egipcio.

Estas afirmaciones se producen después de que el Ministerio del Interior confirmara la detención de los seis integrantes del equipo editorial, en el marco de una operación que comenzó el 28 de septiembre, y mientras el Sindicato de Periodistas egipcio reclama su liberación y una explicación sobre las circunstancias y motivos de los arrestos.